Москвичи выбрали лучшие ингредиенты для новогодних салатов

Участниками опроса стали более 225 тысяч человек. По итогу оказалось, что чуть меньше половины респондентов (46%) считают вареную колбасу лучшим ингредиентом для «Оливье». На втором месте оказалась говядина, а на третьем — курица.

Для этого же салата с морепродуктами 30% проголосовавших предложили использовать слабосоленый лосось, а 28% — крабовое мясо. По 14% москвичей проголосовали за креветки и осетра горячего копчения.

Кроме того, жителей столицы спросили о порядке слоев селедки под шубой. 49% сообщили, что сначала кладут картофель, а завершают приготовление блюда свеклой. 28% участников голосования начинают с рыбы, а уже потом добавляют лук, картофель, яйцо, морковь и свеклу.

Чтобы приготовить салат «Мимоза» чаще всего москвичи используют горбушу — за нее проголосовали 62% граждан. 15% покупают сайру, а 12% — тунец. Что касается крабового салата, то 31% опрошенных кладут в него яйца, 26% — кукурузу, 20% — свежие огурцы.

Жители столицы также высказались о приготовлении холодца. 47% опрошенных убеждены, что желатин портит вкус блюда, 32% считают, что это необходимый ингредиент, а 21% вообще не готовят его на Новый год.

Врач Вера Сережина ранее рассказала, как сделать салат «Оливье» более полезным.