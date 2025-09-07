Москвичей ждет солнечная и по-летнему теплая погода в воскресенье

В воскресенье в Москве будет солнечно и тепло. Температура поднимется до +24 градусов. Об этом сообщил РИА «Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В течение воскресенья синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится южной периферией антициклона. В Москве и по области, как и во всей Центральной России, сохранится солнечная, сухая и по-летнему теплая погода», — рассказал Тишковец.

В Москве будет от +21 до +24 градусов, а по области — от +20 до +25, что соответствует «климатической норме макушки лета».

Синоптик сообщил, что северо-восточный ветер будет дуть со скоростью от трех до восьми метров в секунду. Атмосферное давление высокое, но стабильное — 756 мм ртутного столба.

«На следующей неделе бабье лето продолжится включительно до выходных», — подчеркнул Тишковец.

По ночам столбики термометров будут показывать до +8–+11 градусов, а днем температура воздуха достигает +20–+23 градусов. Осень придет только во второй половине месяца.

Однако несколько регионов России столкнулись с опасными погодными явлениями в начале сентября. В Краснодарском крае прошли сильные дожди, ливни, грозы, град и порывистый ветер до 22 метров в секунду. На Черноморском побережье от Анапы до Сочи было возможно образование смерчей.