Несколько регионов России столкнутся с опасными погодными явлениями в начале сентября

Опасные погодные явления ожидаются в ближайшие дни в нескольких федеральных округах России. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«На юге России прогнозируются неблагоприятные погодные условия. В Краснодарском крае ожидаются сильные дожди, ливни с грозами, град и шквалистый ветер до 22 метров в секунду», — уточнил метеоролог.

Он добавил, что 2 и 3 сентября на Черноморском побережье от Анапы до Сочи возможно образование смерчей. В Ставропольском крае и республиках Северного Кавказа 3 сентября ожидаются грозы и град.

До минусовых температур воздух охладится на Урале. В Кургане ожидается похолодание до -1 градуса, а в Свердловской области даже до -2 градусов.

В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях, Алтайском крае, Хакасии, Туве и на юге Красноярского края прогнозируются сильные дожди с мокрым снегом в горах, град и ветер до 25 метров в секунду. Также ливни и грозы придут и в Иркутскую область.

На Дальнем Востоке похолодание затронет север Камчатки и Магаданскую область. Температура ночью может достичь -5 градусов.

Ранее Вильфанд рассказал, что в сентябре в Центральной России, на севере Урала и Сибири прогнозируется дефицит осадков. В остальных регионах количество осадков выпадет на уровне нормы.