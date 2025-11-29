Москвичей предупредили о теплой погоде в выходные

Жителей столицы в выходные ждет аномально теплая погода. Об этом РИА «Новости» заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, ночью в субботу и воскресенье температура опустится в Москве до нуля, а в Подмосковье — до -3 — -2 градусов. Днем столбики термометров дойдут до отметки +2 — +4 градусов, на юге области — до +5 — +6 градусов.

В воскресенье будет еще теплее, добавил синоптик. Он уточнил, что днем прогнозируется до +6 градусов в Московской области и в Новой Москве.

Ранее в столице начали готовиться к зимним праздникам — на Манежной площади уже установили новогоднюю ель. Дерево украсили пятью километрами и более 10 тысяч игрушек.

На ели можно заметить шелковые флажки, золотые и серебряные сосульки, а также куклы в народных костюмах. Украшения прикрепляли вручную, чтобы оформление выдержало непогоду.