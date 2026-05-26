Москвичей предупредили о сильном ветре во вторник

Сильный ветер с порывами до 17 м/с ожидается в столице 26 мая с 12:00 до 20:00. Об этом сообщило Городское хозяйство Москвы .

Жителей и гостей столицы предупредили, что не стоит укрываться под деревьями или парковать рядом с ними автомобили.

Ранее синоптики спрогнозировали аномальное похолодание в столичном регионе. Дневные температуры в течение недели будут колебаться от +11 градусов до +20 градусов, а ночные — от +2 градусов до +10 градусов. Также ожидаются дожди. Потепление начнется в субботу.

Похолодание пришло на смену жаре, нетипичной для московской весны. 20 и 21 мая были зафиксированы температурные рекорды — 30 и 29 градусов.