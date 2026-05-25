Синоптик Цыганов спрогнозировал аномальное похолодание в Москве

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков предупредил в беседе с RT , что на предстоящей неделе столицу ожидает аномально холодная погода.

Специалист отметил, что западное направление ветра постепенно сменится на северо-западное со скоростью 5–10 метров в секунду.

«Как предыдущая неделя нас удивляла аномально жаркой погодой, так эта неделя будет удивлять аномально холодной погодой», — пояснил синоптик.

По его словам, в течение недели Москва будет находиться под влиянием холодной части циклона. По прогнозу, в будние дни ожидается облачная погода с прояснениями. Дневные температуры будут колебаться от +11 градусов до +20 градусов, а ночные — от +2 градусов до +10 градусов. Похолодание продлится до субботы, после чего ожидается потепление.

Ранее ведущий специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что теплая погода вернется в Москву только в начале июня.