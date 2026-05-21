В Москве повторился температурный рекорд 12-летней давности

Гидрометцентр: воздух в Москве прогрелся до +29,2 градуса и повторил рекорд дня

Аномальная жара в Москве повторила суточный температурный рекорд, который держался с 2014 года. На главной метеостанции столицы на ВДНХ воздух прогрелся до +29,2 градуса, сообщили в Гидрометцентре России .

Синоптики напомнили, что погодную летопись Москвы ведут по показаниям главной метеостанции.

«По последним данным, воздух на главной московской метеостанции, расположенной на ВДНХ, прогрелся до +29,2 градуса, и, таким образом, точно можно сказать, что повторился суточный рекорд температуры», — сообщили специалисты ТАСС.

До этого в столице уже дважды обновлялись суточные температурные рекорды. Во вторник термометры на ВДНХ показали +30,3 градуса, что на 0,1 градуса превысило рекорд 1979 года. Днем ранее воздух в городе прогрелся до +30,1 градуса и побил максимум 1897 года, когда синоптики фиксировали +29,7 градуса.

В Гидрометцентре объяснили, что аномальную жару в Москве и Подмосковье принес высокий антициклон. Сейчас он смещается на юго-восток и постепенно разрушается. Вместо него на европейскую территорию России с севера приходит тропосферная ложбина с более прохладными воздушными массами.

«Аномалия температуры уменьшится от 8 градусов в пятницу до -2…-3 во вторник следующей недели», — отметили синоптики.