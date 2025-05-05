Москвичей предупредили о мокром снеге, дожде и сильном ветре

МЧС предупредило о мокром снеге и дожде в Москве с 5 на 6 мая

В ночь с 5 на 6 мая в Москве местами ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления МЧС.

Осадки вероятны в период с 21:00 часа 5 мая до 06:00 часов 6 мая. В северных районах возможны налипание мокрого снега на провода и деревья, местами ветер с порывами до 15 метров в секунду.

Ведомство настоятельно рекомендовало гостям и жителям столицы парковаться в безопасных местах, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции на улице, сохранять бдительность при управлении автомобилем и не оставлять детей без присмотра.

Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова отмечала, в Москве в первые два дня мая выпало до 70% месячной нормы осадков, что является рекордом за всю историю наблюдений.

В столице из-за заморозков объявили «оранжевый» уровень погодной опасности.