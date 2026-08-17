Москвичей предупредили о кратковременных дождях в понедельник

Температура в Москве в понедельник поднимется до +25 градусов. Об этом РИА «Новости» заявила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

Она предупредила, что горожан ждет кратковременный дождь. В Москве столбики термометров покажут максимум +23…+25 градусов, а в области — +22…+26.

По словам специалиста, 17 августа в столице будет дуть западный ветер с силой 5-10 метров в секунду.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что осень удивит жителей изменениями погоды. Хорошие теплые периоды будут сменяться резкими похолоданиями. В сентябре также прогнозируются колебания температуры и осадки, добавил эксперт.

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин отметил, что с 17 по 23 августа в Московском регионе понизится атмосферное давление. В понедельник и вторник оно составит порядка 740 миллиметров ртутного столба. В среду атмосферное давление немного повысится, а в четверг упадет до 737 миллиметров.