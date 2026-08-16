Москвичей предупредили о понижении атмосферного давления на следующей неделе

Синоптик Ильин: атмосферное давление на неделе в Москве понизится до 737 мм

На следующей неделе, с 17 по 23 августа, в Москве и Московской области ожидается понижение атмосферного давления. Об этом 360.ru сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

«Атмосферное давление в понедельник-вторник <...> составит порядка 740 миллиметров ртутного столба. Затем немного подрастет, потом снова начнет падать», — сказал эксперт.

В четверг, 20 августа, показатели снизятся ориентировочно до 737 миллиметров, что могут почувствовать метеозависимые люди. В этот период им рекомендуется следить за собственным самочувствием.

Подробнее о том, какая погода ждет столицу и область на следующей неделе, и когда в Подмосковье начнет ощущаться приближение осени, читайте в нашем материале.