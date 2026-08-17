Москвичей предупредили о резких перепадах температур в сентябре

Синоптик Шувалов: москвичей в сентябре ждут перепады от тепла к холоду и обратно

В сентябре в Москве ожидаются резкие изменения погоды. Об этом РИА «Новости» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Наступающая осень в Москве будет характерна резкими изменениями погоды: от хороших периодов с теплом до резких похолоданий», — сказал синоптик.

Шувалов добавил, что погода будет меняться буквально на глазах. Он уточнил, что в первый месяц осени в столице прогнозируются колебания температуры и осадки.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин предупредил метеозависимых жителей Московского региона, что с 17 по 23 августа ожидается понижение атмосферного давления. Если говорить о температуре воздуха, то последняя неделя августа будет соответствовать климатическим нормам, но с небольшим превышением.