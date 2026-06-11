Москвичей предупредили о грозовом дожде в День России

Синоптик Тишковец: в Москве в День России ожидается жаркая погода и дождь с гроз

Москву в День России накроет рекордно жаркая погода, но вечером есть вероятность дождя и грозы. Об этом РИА «Новости» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, в пятницу температура в столице поднимется до +30 градусов. Он не исключил, что погода побьет температурный рекорд 1998 года, когда столбики термометров дошли до отметки 30,8 градуса.

Синоптик также добавил, что вечером в городе может пройти грозовой дождь.

Ранее специалисты дали жителям столицы несколько рекомендаций, как вести себя в жару. Диетолог Нурия Дианова рекомендовала отказаться от сладких газированных напитков, не пропускать приемы пищи и не переедать.

Врач Людмила Денисенко обратила внимание, что правильное питание поможет лучше перенести жару. Она призвала пить чистую негазированную воду комнатной температуры, травяные чаи, кисломолочные напитки с невысокой жирностью, несладкий квас и отвары шиповника или сухофруктов.