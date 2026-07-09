Москвичей предупредили о дожде в четверг

Воздух в четверг прогреется в Москве до +21 градуса, ожидается дождь. Об этом РИА «Новости» заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, в Московском регионе прогнозируется облачная с неустойчивыми прояснениями погода. Специалист предупредил жителей о скоротечных дождях, а также о юго-западном ветре с порывами 4-9 метров секунду.

В столице столбики термометров покажут отметку +18…+21 градус. Давление продолжит расти и достигнет 746 миллиметров ртутного столба, добавил Тишковец.

Ранее в МЧС по региону в связи с дождем посоветовали водителям значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию, а также избегать внезапных маневров. Спасатели отметили, что 9 июля будет дуть порывистый ветер, поэтому пешеходам не следует близко подходить к рекламным щитам и шатким конструкциям. Также МЧС напомнило о запрете укрываться от грозы под деревьями.