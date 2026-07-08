Москвичей предупредили о грозе и усилении ветра в ближайшие сутки

Москвичей в ближайшие сутки ждет ухудшение погоды — ожидается дождь и усиление ветра. Об этом предупредили в МЧС по региону.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет, в ближайшие один-два часа с сохранением до конца суток 9 июля в Москве ожидается дождь, местами сильный, гроза, ветер с порывами до 15 метров в секунду», — сообщили в МЧС.

Автомобилистам посоветовали значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию, а также избегать внезапных маневров. Пешеходам рекомендовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.Также в МЧС напомнили о запрете укрываться от грозы под деревьями.

Дептранс ранее напомнил москвичам правила безопасности во время дождя. Жителям и гостям города посоветовали отложить поездки до улучшения погоды, а если от поездки отказаться невозможно — соблюдать осторожность на дорогах.