Москвичей после праздников порадует теплая и солнечная погода

Фото: Весна в парке «Солнечная» в Балашихе / Медиасток.рф

Синоптик Шувалов: после 8 Марта в Москве установится теплая погода

Погода на следующей неделе будет теплой и солнечной, столбики термометров поднимутся до отметки +5 градусов. Об этом RT заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Он уточнил, что солнечная погода установится с 10 марта.

«Очень оптимистично выглядит прогноз: начиная со вторника относительно высокое давление воцаряется, порядка 755 миллиметров ртутного столба, можно рассчитывать на солнечную погоду и температуру порядка +5 градусов», — отметил специалист.

По его словам, 8 марта воздух в столице прогреется до +1… +3 градусов. В понедельник днем ожидается 0… -2 градуса днем и -5… -10 — ночью.

Ранее специалист центра «Фобос» Михаил Леус рассказал, что в Подмосковье 10 марта установится еще более теплая погода, чем в столице. Температура поднимется до +7 градусов. Синоптик назвал долгожданное потепление настоящим подарком для горожан, которые выйдут на работу после трехдневных выходных в честь Международного женского дня.