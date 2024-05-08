Москвичам посоветовали отказаться от личного транспорта из-за короткого рабочего дня | 360°

Общество 08 мая 2024, 08:40 Москвичам посоветовали отказаться от личного транспорта из-за короткого рабочего дня Жителям Москвы посоветовали пересесть на городской транспорт 8 мая РИА «Новости»

Читать 360 в

Из-за короткого рабочего дня 8 мая жителям и гостям Москвы лучше отказаться от личного транспорта. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта.

«Вечерний разъезд в среду начнется раньше, около 16:00, в связи с коротким рабочим днем. Рекомендуем воспользоваться городским транспортом или выезжать до разъезда», — заявили в департаменте.

Реклама

Также водителей призвали соблюдать дистанцию и скоростной режим на дорогах.

«Напоминаем, что 9 мая ряд улиц и набережных в центре Москвы закроют для движения транспорта. Соблюдайте бдительность и стройте свой маршрут заранее», — добавили в дептрансе.

Ранее россиянам напомнили, что 9 и 10 мая будут выходными в связи с празднованием Дня Победы. Среда, 8 мая, будет сокращенным рабочим днем.

В майские праздники для жителей Московской области проведут свыше двухсот тематических ярмарок на майские праздники.