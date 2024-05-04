Порядка 200 тематических ярмарок пройдут в Подмосковье в мае | 360°

Подмосковье 04 мая 2024, 16:54 Порядка 200 тематических ярмарок пройдут в Подмосковье в мае Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

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Около двухсот тематических ярмарок пройдут в Подмосковье в мае. Свои товары представят фермеры из 42 городских округов региона.

Как рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области, наиболее количество ярмарок проведут в Одинцове, Красногорске, Истре, Зарайске и Воскресенске.

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По словам заместителя председателя правительства Подмосковья — министра сельского хозяйства и продовольствия региона Владислава Мурашова, Пасха и 9 Мая всегда имели огромное значение для жителей России, поэтому именно этим торжествам и будут посвящены майские ярмарки.

«На них помимо фермерских продуктов можно найти сопутствующие товары для праздника, а также сувениры и подарки ручной работы от наших ремесленников и мастеров. Мы в свою очередь поддерживаем местных сельхозпроизводителей и фермеров, предоставляя льготные торговые места на ярмарках», — рассказал Мурашов.

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