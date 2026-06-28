Москвичам пообещали тепло и небольшой дождь в воскресенье

Синоптик Тишковец пообещал москвичам тепло и легкий дождь в воскресенье

В последнее воскресенье июня в Московском регионе возможен небольшой дождь, воздух прогреется до 22-24 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, которого процитировало РИА «Новости» .

По его словам, столицу ожидает переменная облачность, преимущественно без осадков. В Подмосковье местами пройдут небольшие дожди. Ветер будет дуть с севера и северо-запада, 3-8 метров в секунду.

Ранее ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова сообщила, что за июнь в столичном регионе выпало нормальное для этого месяца количество осадков. Типичным считают значение 77 миллиметров плюс-минус 20%.