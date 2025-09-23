Москвичам пообещали настоящую осень

В Москве скоро полноценно начнется осень — температура в столице снизилась до +15,6 градуса. Об этом заявил синоптик Михаил Леус в Telegram-канале .

«Отметим, что теплее всего в первой половине сегодняшнего дня было в семь часов утра, когда столбики термометров на базовой метеостанции мегаполиса — ВДНХ — показывали +17,3 градуса», — заявил он.

Однако в Подмосковье температура меняется в разных направлениях. Например, на севере и западе снижается — в Шаховской около +11,3 градуса. На юге и востоке области теплеет, в Серебряных Прудах уже +24,1 градуса.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова рекомендовала носить несколько слоев одежды, чтобы избежать осенней простуды. По ее словам, самое время доставать ветровки, теплые носки и брюки. Также она призвала обратить внимание на обувь. Она должна быть по сезону.