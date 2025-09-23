Врач Чернышова призвала носить несколько слоев одежды, чтобы предотвратить простуду при перепадах температуры

Врач-терапевт Надежда Чернышова беседе с Life.ru поделилась рекомендациями о том, как предотвратить простуду при резкой смене погоды в Москве и области.

«Поскольку завтра ожидается резкое снижение температуры, я рекомендую всем жителям Москвы и области продумать свою одежду на следующие дни. Самое время достать ветровки, брюки, носки и перестать ходить как на южном курорте, а одеться соответственно сезону», — отметила доктор.

Терапевт посоветовала носить несколько слоев одежды: теплый свитер, легкую майку, рубашку и ветровку. Обувь должна быть сезонной, а также не стоит забывать о носках, чтобы ноги не замерзли.

Людям с хроническими заболеваниями, недавно переболевшим или перенесшим операцию следует быть особенно осторожными. Важно принимать все назначенные лекарства, высыпаться и избегать стрессов в период погодных перемен. Чернышова также напомнила о начале вакцинации от гриппа в столице и рекомендовала сделать прививку.