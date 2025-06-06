Самой холодной будет среда. В Москве снова кончится лето, и придут дожди

Синоптик Ильин: Москву ждет резкое похолодание и грозы на следующей неделе

На следующей неделе в Москву придет прохладная погода, которая принесет с собой осадки. Об этом 360.ru сообщил синоптик Александр Ильин.

Понедельник, 9 июня, станет самым жарким днем недели. Температура в столице будет подниматься до +29 градусов, по области — до +31. Пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы.

Во вторник в Москву и Подмосковье придет холодный атмосферный фронт. Температура обвалится до +18...+23 градусов. Ночью на 10 июня ожидается не больше 15 градусов тепла.

«Еще холоднее будет ночь на среду, местами будет воздух будет остывать до +7 градусов», — рассказал Ильин.

Похолодание продержится до пятницы. Начиная со вторника, преобладать будет погода с переменной облачностью или солнечная.

Синоптик добавил, что в целом температура останется в пределах нормальных значений для июня.

Ранее климатологи предрекли, что один год из следующих пяти лет окажется анормально жарким. Он превзойдет по температуре рекордный 2024-й.