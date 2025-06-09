Метеоролог Позднякова предупредила о затяжном похолодании в столице

Татьяна Позднякова, главный специалист метеорологической службы Москвы, поделилась с « Ридусом » прогнозами погоды на ближайшее время.

По словам метеоролога, период низких температур и осадков в столице, а также ее окрестностях продлится.

«К сожалению, волна погоды, при которой температура воздуха будет чуть ниже климатической нормы, обещает затянуться», — заявила специалист.

Она также отметила, что столбики термометров поднимутся не раньше, чем в начале третьей декады июня. Однако до конца месяца дневные значения не превысят +20 градусов.