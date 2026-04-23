Москвичам пообещали дожди и до +11 градусов на майские праздники

Синоптик Позднякова: в Москве на майских праздниках будут дожди и +11 градусов

В первые майские дни воздух прогреется максимум до +11 градусов, также будет дождь. Об этом сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с РИА «Новости» .

«Пока прогнозы [погоды] на начало мая в Москве неутешительные, ситуация существенно меняться не будет. Температурный режим останется приблизительно в тех же пределах», — сказала она.

По ночам ожидается от +1 до +6, днем столбики термометров поднимутся максимум до +6-11 градусов. Специалист добавила, что сложно предсказать, в какой именно из дней майских праздников выпадут осадки, однако полностью без дождей этот период точно не пройдет.

Ранее врач-аллерголог Владимир Болибок в беседе с 360.ru заявил, что снег и дожди могут положительно сказаться на самочувствии аллергиков. Они осаждают пыльцу из воздуха и делают невозможным ее перенос на большие расстояния.