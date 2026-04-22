Поллиноз боится холодов? Московским аллергикам объяснили, от чего зависит их состояние

Снег и дожди могут положительно сказаться на состоянии аллергиков при соблюдении правил лечения: установившаяся в Московском регионе погода иногда способствует облечению самочувствия некоторых больных. Такое мнение высказал в беседе с 360.ru врач-аллерголог Владимир Болибок.

«Если мы говорим про осадки, то есть про дожди, про снег, про снег с дождем, то все это осаждает пыльцу из воздуха и делает невозможным ее перенос на большие расстояния», — сказал специалист.

Однако течение такой болезни, как поллиноз, очень сильно зависит не только от концентрации пыльцы в воздухе, но и от общего состояния аллергика, заметил он. Улучшение самочувствия в дождливую погоду может объясняться как снижением концентрации пыльцы, так и грамотно подобранным лечением или даже психологическими факторами.

«В зависимости от того, насколько лечение соответствует его состоянию, он себя чувствует лучше или хуже. Тут больше даже вопрос психосоматический: есть человек впадает в панику, что его беспокоят эти симптомы, чем более нервно он на них реагирует, тем хуже себя чувствует», — подчеркнул Болибок.

Синоптики прогнозируют дождь и местами мокрый снег в период с 21:00 22 апреля до 21:00 23 апреля. Также в столице усилится ветер северной четверти с порывами до 15 метров в секунду.