Москвичам пообещали долгое бабье лето

Жителей и гостей столицы 6 сентября ждет теплая погода, воздух прогреется до плюс 22 градусов. Об этом РИА «Новости» заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он отметил, что в Москву пришло бабье лето. По его словам, в субботу и воскресенье погода в городе будет сухой и солнечной благодаря южной периферии антициклона.

«В сумерках будет около плюс 10, в дневные часы [в субботу] воздух прогреется до плюс 19 — плюс 22 градусов», — подчеркнул синоптик.

Он добавил, что прогнозируется северо-восточный ветер со скоростью три-восемь метров в секунду. Специалист также предупредил о росте атмосферного давления: оно поднимется до 756 миллиметров ртутного столба.

Ранее Тишковец рассказал, что метеорологическая осень придет в Москву и Подмосковье не раньше второй половины сентября.