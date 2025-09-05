Синоптик Тишковец отметил, что метеорологическая осень наступит не раньше второй половины сентября

Ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец дал прогноз погоды для Москвы и Подмосковья на первую половину сентября в интервью радио Sputnik .

По словам эксперта, в пятницу погода существенно не изменится, температура днем будет +17…+20 градусов. Однако в субботу ожидается улучшение погодных условий благодаря антициклону.

«Бабье лето наконец-то раскроется», — отметил Тишковец.

Воскресенье должно стать самым лучшим днем: атмосферное давление достигнет пика, что обещает жителям столицы и области солнечный и теплый выходной. Воздух прогреется до +20…+23 градусов.

Тишковец также отметил, что наступление метеорологической осени произойдет не раньше второй половины сентября.