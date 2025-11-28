Москвич потребовал убрать елку, задевшую его религиозные чувства

Readovka: житель Москвы попросил убрать из подъезда елку из уважения к исламу

Житель московского ЖК «Середневский лес» попросил убрать наряженную елку, украшающую подъезд. Свою просьбу он объяснил тем, что дерево задело его религиозные чувства, сообщил Telegram-канал Readovka .

Мужчина в беседе с соседями рассказал, что в исламе якобы неприемлемо празднование Нового года и даже одобрение этой традиции. Он добавил, что жизнь в одном подъезде предполагает взаимоуважение к культурным и религиозным особенностям.

«Мы очень уважаем ваши традиции и ваше право праздновать, но просим с пониманием отнестись к нашим религиозным чувствам», — написал мужчина в домовом чате.

Соседи отказались убирать елку и напомнили, что русский дух новогоднего праздника включает в себя различные традиции и обычаи.

Ранее жителей Абакана ужаснули декорации на тему Хэллоуина в детском развлекательном центре. Для оформления помещения использовались изуродованные игрушки и элементы, имитирующие мешки для трупов.