У москвича конфисковали пуму Геркулеса

Суд конфисковал пуму у жителя Москвы Сергея Татаринцева и оштрафовал его

Судебный участок № 197 Москвы конфисковал у жителя столицы Сергея Татаринцева пуму, которую он содержал в квартире. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Мужчину признали виновным по административной статье о причинении вреда находящимся под угрозой исчезновения и редким видам животных. Кроме конфискации пумы, суд оштрафовал Татаринцева на три тысячи рублей.

Мужчина купил пуму по имени Геркулес еще котенком и содержал ее в однокомнатной квартире. Он каждый день выгуливал хищника без намордника, что вызывало обеспокоенность у соседей.

Татаринцев обжаловал решение в Кунцевском районном суде Москвы, однако оно осталось в силе.

Певица Виктория Дайнеко весной 2021 года вместе с несколькими жителями дома на Гжатской улице выступила за выселение пумы за город. Она отмечала, что прогулки дикого животного в местном парке небезопасны для окружающих. Тогда артистка обратилась по поводу москвича и его хищника в прокуратуру.