Москва стала одним из мировых лидеров по уровню развития городской среды

РБК: Москва вышла в лидеры по удобству жизни среди крупнейших городов мира

Москва стала одним из лидеров среди крупнейших городов мира по удобству жизни. К такому выводу по итогам исследования пришла компания Б1, сообщил РБК .

Аналитики сравнивали 10 крупных городов в разных частях света. Исследование показало, что Москва сочетает доступность жилья Дубая, развитость общественного транспорта Сеула, уровень высшего образования и здравоохранения Токио и изобилие коммерческой недвижимости Берлина.

Кроме того, в российской столице больше музеев, чем в занимающих второе и третье места в рейтинге Лондоне и Токио вместе взятых. А вот театров в Москве меньше, чем в Сеуле и Нью-Йорке.

Ранее связанный с французским модным журналом Elle аккаунт в соцсети X выдал фотографию предновогодней Никольской улицы в Москве за вид Лондона.