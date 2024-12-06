Москва стала одним из мировых лидеров по уровню развития городской среды
РБК: Москва вышла в лидеры по удобству жизни среди крупнейших городов мира
Москва стала одним из лидеров среди крупнейших городов мира по удобству жизни. К такому выводу по итогам исследования пришла компания Б1, сообщил РБК.
Аналитики сравнивали 10 крупных городов в разных частях света. Исследование показало, что Москва сочетает доступность жилья Дубая, развитость общественного транспорта Сеула, уровень высшего образования и здравоохранения Токио и изобилие коммерческой недвижимости Берлина.
Кроме того, в российской столице больше музеев, чем в занимающих второе и третье места в рейтинге Лондоне и Токио вместе взятых. А вот театров в Москве меньше, чем в Сеуле и Нью-Йорке.
Ранее связанный с французским модным журналом Elle аккаунт в соцсети X выдал фотографию предновогодней Никольской улицы в Москве за вид Лондона.