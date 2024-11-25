«А это тогда Биг-Бен?» Западный модный журнал выдал фото Москвы за Лондон
Связанный с журналом Elle аккаунт выдал фото Москвы за Лондон
Аккаунт Elle Lookbook, связанный с французским модным журналом, выдал фотографию предновогодней Москвы за Лондон. Пост появился в соцсети X.
«Это Москва, Никольская улица. Можно увидеть Кремль», — написал один из читателей.
Другой прикрепил фотографию Спасской башни и подписал: «А это тогда Биг-Бен?»
Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон рассказал, что, несмотря на санкции, в Москве и Санкт-Петербурге сохранился высокий уровень жизни. Он заявил, что на городских улицах чисто и безопасно, в магазинах нет продуктового дефицита, а жители улыбчивые и счастливые.
Его соотечественник, журналист Такер Карлсон отметил, что Москва намного чище и приятнее любого американского города, а еда и сфера услуг в ней на более высоком уровне.