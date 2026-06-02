Москва простится с писательницей Зоей Богуславской

Во вторник, 2 июня, в российской столице в Центре Вознесенского состоится церемония прощания с писательницей и искусствоведом Зоей Богуславской.

Траурное мероприятие начнется в 12:00 по адресу: улица Большая Ордынка, 46/3. Прощание продлится до 14:00. После этого, в 15:00, Богуславскую похоронят на Новодевичьем кладбище.

У входа в Центр Вознесенского будет установлена камера, на которую все желающие смогут записать памятные слова о Богуславской.

Писательница скончалась 14 мая в 102 года. Воспоминаниями о ней поделился главный редактор журнала «Юность» Сергей Шаргунов. Он отметил, что Зоя Борисовна посвятила всю свою жизнь служению искусству.