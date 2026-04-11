Московский пенсионер взыскал с аптеки 30 тысяч рублей из-за акции с антисептиком

Мировой суд встал на сторону московского пенсионера, возмущенного, что за проданный в аптеке антисептик по акции торговая точка взяла полную стоимость. Как сообщил телеграм-канал Mash , речь шла о разнице в 315 рублей.

Заказ пожилой мужчина оформил онлайн, и, когда пришел его забирать, провизор объявил, что акция уже закончилась и за товар нужно заплатить полную стоимость. Сотрудник аптеки не знал, что общается с бывшим судьей, который использовал свой юридический опыт для достижения справедливости.

Сначала пенсионер написал претензию, которую аптека проигнорировала, а после с чеком и доказательствами бездействия торговой точки обратился в мировой суд. В своем вердикте рассмотревший дело судья постановил, что покупатель имеет право на скидку, если заказал товар в период действия акции.

Кроме стоимости антисептика со скидкой, судья заставил аптеку компенсировать пенсионеру моральный ущерб в 30 тысяч рублей. В эту же сумму включили штраф и судебные расходы.

В конце июля прошлого года пенсионер из Москвы добился компенсации в более чем 500 тысяч рублей с юридической фирмы, которая обещала добиться увеличения выплат. Работу юристов пожилой москвич оплатил из взятого в банке кредита.

Когда компания ничего добиться не смогла, пенсионер обратился в суд и выиграл 502 тысячи рублей, за счет которых погасил взятый заем и компенсировал понесенный ущерб.