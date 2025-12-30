Московский блогер приютил львенка в доме
Московский блогер Эсам Шенино держит львенка у себя дома в Красногорске. Об этом сообщил РЕН ТВ.
Животное зовут Лео, с ним играет вся семья блогера. В социальных сетях Шенино публиковал видео, как ездит на автомобиле с питомцем на переднем сидении. Детали о содержании хищника не уточняются.
Telegram-канал «112» уточнил, что блогер живет с львенком в элитном ЖК в Красногорске.
До этого львенка забрали у другого блогера из Москвы Дмитрия Котова. Врачи диагностировали животному переломы трех лап, хвоста и позвоночника, а также вирусную лейкемию. Ему всего 2,5 месяца, за жизнь львенка борются ветеринары.
Ранее мужчина-живодер на глазах у сотрудников прокуратуры и полицейских пытался убить тигрицу, которую держал в сарае на Кубани. Хищница жила в бетонном помещении в собственных испражнениях.