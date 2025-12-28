«Ей очень больно». У столичного блогера забрали искалеченную львицу

У блогера из Москвы забрали искалеченную львицу и передали в зоопарк

Маленькую львицу с травмой позвоночника забрали в зоопарк у столичного блогера. Животное страдает от сильной боли. Межрайонная природоохранная прокуратура Москвы начала проверку о жестоком обращении с диким животным, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Прокуратура взяла под контроль установление всех обстоятельств и причин получения множественных телесных повреждений детенышем льва, ранее содержавшимся в квартире на территории „Москва-Сити“», — отметили в надзорном ведомстве.

В ночь на 25 декабря столичный блогер, который ранее опубликовал видео с животным в соцсетях, передал львицу волонтерам. Малышке было всего 2,5 месяца, но она находилась в критическом состоянии.

Первичный ветеринарный осмотр выявил у нее многочисленные травмы: переломы трех конечностей и повреждение позвоночника. Также у львицы было общее истощение костной ткани, вероятно, из-за плохих условий содержания и питания.