«Ей очень больно». У столичного блогера забрали искалеченную львицу
Маленькую львицу с травмой позвоночника забрали в зоопарк у столичного блогера. Животное страдает от сильной боли. Межрайонная природоохранная прокуратура Москвы начала проверку о жестоком обращении с диким животным, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Прокуратура взяла под контроль установление всех обстоятельств и причин получения множественных телесных повреждений детенышем льва, ранее содержавшимся в квартире на территории „Москва-Сити“», — отметили в надзорном ведомстве.
В ночь на 25 декабря столичный блогер, который ранее опубликовал видео с животным в соцсетях, передал львицу волонтерам. Малышке было всего 2,5 месяца, но она находилась в критическом состоянии.
Первичный ветеринарный осмотр выявил у нее многочисленные травмы: переломы трех конечностей и повреждение позвоночника. Также у львицы было общее истощение костной ткани, вероятно, из-за плохих условий содержания и питания.
Маленькую львицу забрали у столичного блогера и передали специалистам зоопарка, сообщили «Известиям» волонтеры парка львов «Земля прайда».
«Только что привезли маленькую львицу. Ей очень больно и плохо. Перелом позвоночника, перелом обеих бедренных костей, перелом плеча и сломан хвост. Прогнозы пока очень осторожные. К сожалению, услышали то, чего больше всего боялись. И сразу сообщаем Вам», — писали волонтеры в Telegram-канале.
Сейчас львица проходит лечение и получает необходимую медицинскую помощь. Состояние хищника вызывает опасения. Прогнозы пока осторожные. Как отметили в парке львов «Земля прайда, в ближайшие дни станет ясно, есть ли перспективы или их нет.
Владелец рассказал, что купил львенка по объявлению. По его словам, такие предложения о продаже диких зверей попадаются довольно часто.
