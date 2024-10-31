«Свиньи живут лучше в миллион раз». Изъятая у кубанца тигрица жила в адских условиях

Дрессировщик Виталий: тигрица на Кубани жила в адских условиях, ее избивали

Мужчина-живодер на глазах у полицейских и сотрудников прокуратуры пытался убить тигрицу, которую мучил и держал в сарае на Кубани. Об этом 360.ru рассказал дрессировщик Виталий, который спас хищницу и помог забрать ее у незаконного владельца.

Хищница находилась в бетонном помещении, где все было в ее испражнениях.

«Я видел адские условия. Свиньи живут лучше в миллион раз, чем жила эта тигрица», — рассказал он.

Я за всю свою жизнь не видел такого ада.

Мужчина пояснил, что вместе с женой приехал, чтобы забрать животное у живодера. Сначала все шло нормально, с тигрицей удалось наладить контакт.

Мы могли ее просто взять на поводок и увести оттуда. В этом и заключалась наша работа. Но хозяин решил, что так не пойдет. Он ее просто подцепил за поводок и начал по огородам убегать. При этом он ее избивал. Это видели сотрудники полиции, прокуратуры, природнадзора.

По словам Виталия, владелец пытался убить животное. При этом он искренне не понимал, что делает нечто ужасное.

«Ощущение, что для него это норма», — отметил дрессировщик.

Что будет с тигрицей дальше

Сейчас тигрица в безопасности, но пока у нее огромный стресс. По словам Виталия, хищница постепенно приходит в себя, понимает, что ее кормят, поят и не бьют. Тем не менее доверия к человеку у нее пока нет.

«Ее поведение сейчас абсолютно нормально для животного, которого систематически избивали», — добавил он.

На полное восстановление тигрицы уйдет примерно полгода, отметил Виталий. Уже на этой неделе ее отвезут в специализированное место с прекрасным ветеринарным обслуживанием — в хоспис для диких кошек «Дом тигра» в Ленинградской области, который станет ее постоянным местом жительства.

«Полгода, и она будет как ручная», — сказал собеседник 360.ru.

О тигрице, живущей в сарае мужчины, сообщили соседи. Прокуратура и полиция организовали проверку. Выяснилось, что владелец незаконно купил хищника в качестве домашнего животного в 2021 году.