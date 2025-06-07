Московских водителей предупредили о сильном ветре и грозе

Дептранс: в субботу в Москве ветер усилится до 15 метров в секунду

Во время непогоды в субботу московским водителям следует сохранять бдительность, скоростной режим и дистанцию на дорогах. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта.

В ведомстве напомнили, что 7 июня в Москве местами пройдут дождь с грозой и сильный ветер до 15 метров в секунду.

Водителей призвали не оставлять машину и не стоять самим вблизи деревьев и шатких конструкций, избегать резких маневров и не отвлекаться на телефон во время движения.

За ситуацией на дороге следят экипажи дорожного патруля ЦОДД и ситуационный центр.

В субботу на Московскую область обрушился сильнейший град и ливень. Непогода накрыла Пушкино, Мытищи и Королев. МЧС Подмосковья в Telegram-канале призвало людей не парковать машины у деревьев и воздержаться от прогулок.

Синоптик Александр Шувалов отмечал, что ближайшее время Москву ожидают «погодные качели», причем существенное похолодание произойдет на вторник, 10 июня. В эти полтора дня придет мощный грозовой фронт, после которого произойдет существенное понижение температуры — до +20. Похолодание в столице продержится до пятницы, уточнял метеоролог Александр Ильин.