Москвичам пообещали резкое похолодание на следующей неделе

Москву в ближайшее время ожидают погодные качели, причем существенное похолодание придется на вторник, 10 июня. Об этом в беседе с «Радио 1» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По его словам, жару пока еще рано называть «африканской», но температура начнет расти. В пятницу, 6 июня, пройдут кратковременные дожди, а температура воздуха составит +24…+26 градусов. Шувалов связал это «с прохождением размытого фронтального раздела».

На выходных температура воздуха достигнет +27…+29 градусов. В начале следующей недели столбики термометров покажут уже +30…+32 градуса.

«Повсеместные грозы придут только после пика жары — во вторник. Там на полтора дня хороший грозовой фронт придет, после которого произойдет существенное понижение температуры — до +20», — поделился Шувалов.

Ранее начальник Гидрометцентра Санкт-Петербурга Александр Колесов предупреждал горожан о нестабильной погоде в четверг, 5 июня. По его словам, погода стабилизируется уже в пятницу, а вот в Ленобласти не исключены дожди и грозы.