Москалькова: Россия получила по обмену 100 пострадавших от русофобии на Украине

Завершившийся масштабный обмен пленными и мирными гражданами по формуле «1000 на 1000» позволил вернуться с Украины в Россию 800 военным, 20 жителям приграничных районов Курской области и 100 пострадавшим за свои пророссийские взгляды. Об этом заявила уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова .

Она поблагодарила главу государства Владимира Путину за его бескомпромиссную позицию и борьбу за каждого освобожденного, включая жертв репрессий со стороны украинских властей за пророссийские взгляды, а также Минобороны за организацию и проведение обмена.

«Удалось вернуть 880 военнослужащих, 20 курских жителей и 100 политических заключенных», — заявила Москалькова.

Омбудсмен добавила, что всех освобожденных жителей Курской области встретили на границе Украины и Белоруссии, откуда через Брянск доставили в родной регион, где организовали торжественную встречу.

Москалькова добавила, что ее работа по возвращению соотечественников еще не закончена. Она пояснила, что на Украине остались еще 34 жителя Курской области, которых отправили туда украинские боевики после вторжения в российский регион.

Масштабный обмен между Россией и Украиной по формуле «1000 на 1000» занял три дня и начался в пятницу, 23 мая. Стороны передали друг другу по 120 гражданских лиц и 880 военных. Процедуру провели по инициативе российской делегации, выступившей на переговорах в Стамбуле.

Заместитель министра обороны Александр Фомин, комментируя завершение обмена, выразил надежду, что взаимное выполнение обязательств благоприятно скажется на продолжении переговоров по мирному урегулированию.