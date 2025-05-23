В Сумах остались 34 жителя Курской области

Москалькова: Украина до сих пор удерживает в Сумах 34 жителя Курской области

В число возвращенных в Россию в рамках масштабного обмена по формуле «1000 на 1000» гражданских лиц попали 20 жителей Курской области, которые находились в изоляции с февраля. Но в Сумах остались еще 34 их земляка, которых пока удерживает Украина, сообщила уполномоченный по правам человека при президенте Татьяна Москалькова .

Она подчеркнула, что общее число вернувшихся гражданских лиц составило 120 человек, среди которых есть политические заключенные, осужденные украинским судом.

«Этот день мы ждали вместе с семьями, друзьями и всей страной — день возвращения домой тех, кто защищал интересы Родины, кто оказался, по сути, в качестве заложников, стал жертвой циничной политики украинских властей. Сегодня проходит процесс обмена, ставший возможным в результате Стамбульских договоренностей», — заявила Москалькова.

Омбудсмен добавила, что прошедший обмен оказался подтверждением лозунга «Своих не бросаем», который стал жизненным принципом для многих.

«Мы не остановимся, пока не сделаем все возможное, чтобы вернуть каждого россиянина. С болью отмечаем, что по-прежнему в Сумах украинской стороной удерживаются 34 человека», — напомнила она.

О начале обмена пленными по формуле «1000 на 1000» в пятницу, 23 мая, сообщила пресс-служба Минобороны. В ведомстве заявили, что в Россию вернулись 270 военнослужащих и 120 гражданских лиц. Столько же людей получила украинская сторона.

Процедуру провели на территории Белоруссии, откуда освобожденных доставили в российские больницы для проведения лечения и реабилитации. В Минобороны добавили, что это только первый этап — обмен пленными продолжится.