Мошенники запустили новую схему обмана с видеоконференциями

Аферисты применили новую схему, запустив рассылку электронных писем со ссылкой на видеоконференцию. Под видом правоохранителей они убеждают людей снимать все деньги и передавать их курьерам, предупредила пресс-служба прокуратуры Москвы.

В столице мошенники обманули 88-летнего пенсионера, который после получения на свою электронную почту письма о необходимости присоединения к некой видеоконференции перешел по ссылке. Злоумышленник под видом правоохранителя запугал мужчину, что от его имени якобы перевели деньги на финансирование преступников.

Дальше аферист проинструктировал пенсионера по видео, что тому нужно снять все накопления и передать деньги их внештатному сотруднику. Также заверили мужчину, что средства ему вернут, причем с процентами.

«Введенный в заблуждение пенсионер несколько раз снимал со счетов различные суммы и передавал их курьерам. Ущерб превышает четыре миллиона рублей», — уточнили в надзорном ведомстве.

Гагаринская межрайонная прокуратура взяла на контроль расследование всех обстоятельств хищения.

Ранее в Мурманске накрыли подпольную точку связи телефонных мошенников, организованную 35-летним жителей Оренбургской области.