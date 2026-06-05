Точку связи телефонных мошенников вскрыли в Мурманске

Правоохранительные органы в Мурманске пресекли работу подпольной АТС, через которую аферисты обманули свыше 600 россиян. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Силовики установили, что узел связи организовал 35-летний мужчина из Оренбургской области.

В мае он по заданию анонимного организатора приехал в Мурманск, арендовал три квартиры, установил виртуальную телефонную станцию и сим-бокс для транзита трафика и подмены номеров. За сутки обеспечения работы облачного сервиса и техники связист получал от куратора 150 долларов.

При обыске полиция изъяла маршрутизаторы, ноутбук с ПО для удаленного управления и многоканальный сим-бокс промышленного типа.

С помощью подпольной АТС мошенники сгенерировали свыше 60 тысяч поддельных номеров, их жертвами стали как минимум 637 граждан. Против задержанного завели уголовное дело по статье «Нарушение правил эксплуатации компьютерной информации или сетей», его отправили под стражу.

Ранее стало известно, что мошенники начали обманывать выпускников по схеме с пересдачей экзаменов.