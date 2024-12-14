Россиян предупредили о новогодних мошеннических схемах

Мошенники могут воспользоваться тем, что некоторые россияне получают выплаты в конце года. Об этом Lenta.ru рассказал глава АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин.

Обычно с 1 января вступают в силу новые законы. Кроме того, на конец года запланированы выплаты определенным категориям населения. Мошенники могут воспользоваться этим.

«Мошенники могут использовать эти тезисы, которые отлично сопрягаются с чем-то волшебным, нестандартным, необычным. И под этим соусом они могут забирать нужные им данные граждан для того, чтобы лишать их финансов, а не наоборот», — предупредил Щельцин.

Эксперт посоветовал всегда подвергать сомнению любые нестандартные предложения. Как правило, они неожиданные и требуют немедленного решения и дополнительных действий.

Под давлением этих обстоятельств человек теряет способность к рациональному мышлению. Иногда мошенники намеренно создают ситуацию, когда якобы нельзя делиться информацией, иначе это может привести к разглашению государственной тайны или другим нежелательным последствиям. В результате жертва оказывается в информационной изоляции и принимает ошибочное решение.

Ранее мошенники придумали еще один способ обмана россиян с онлайн-заказами. Они начали рассылать от имени торговых площадок СМС-уведомления о поступлении товара, в которых содержались ссылки для сбора персональных данных.