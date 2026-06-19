Мошенники стали пугать россиян пошлиной за номер телефона

Мошенники начали звонить россиянам от имени операторов связи и пугать введением обязательной пошлины за сохранение номера телефона. Об этом РИА «Новости» рассказали в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.

«Абонентам поступают звонки от „операторов сотовой связи“ с предупреждением, что в связи с изменениями законов вводится обязательная пошлина на номер», — сообщили в организации.

Злоумышленники заявляют, что избежать платежа можно через подтверждение личных данных на «Госуслугах». Под этим предлогом они вынуждают жертву назвать код сброса пароля от личного кабинета.

В «Мошеловке» напомнили, что настоящие операторы связи не просят диктовать коды доступа к «Госуслугам» или данные для сброса пароля. Россиянам посоветовали прервать разговор при угрозах отключения номера или списаний и обратиться в поддержку своего оператора либо проверить договор в официальном приложении.

Ранее в МВД предупредили, что мошенники начали искать жертв среди детей в игровых чатах и тематических группах в мессенджерах. Они заманивают несовершеннолетних бесплатной игровой валютой и выманивают доступ к счетам родителей.