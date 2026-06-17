Детские игровые чаты стали частью мошеннической схемы

МВД: мошенники выманивали у детей доступ к банку родителей через игровые чаты

Мошенники начали искать жертв среди детей в игровых чатах и тематических группах в мессенджерах под предлогом бесплатной игровой валюты. Об этом сообщила пресс-служба Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

Злоумышленники просили детей выполнить задания и прислать скриншоты с телефона родителей. Так они узнавали, какие банковские приложения установлены на устройстве.

После этого мошенники пытались получить номер телефона и коды из СМС. Иногда они убеждали ребенка самого зайти в мобильный банк родителей и перевести деньги на чужие счета.

В МВД посоветовали родителям настроить на устройствах детский профиль или функции родительского контроля, запретить установку приложений из неизвестных источников и включить подтверждение загрузок паролем.

«Не предоставляйте детям свободный доступ к вашему смартфону. Подобным способом вы сможете уберечь себя и ребенка от действий мошенников», — отметили в киберполиции.

Ранее популярная игровая платформа Roblox возобновила работу в России после полугодового бана. Снятие ограничений 10 июня подтвердило Министерство цифрового развития.