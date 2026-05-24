Россиян предупредили о мошеннической схеме перед Днем защиты детей

Мошенники активизируются накануне Дня защиты детей, используя схему, подстроенную под приближающийся праздник. Об этом РИА «Новости» сообщили в МВД.

Аферисты рассылают родителям несовершеннолетних поддельные уведомления от имени образовательных учреждений. В них предлагается платное страхование ребенка к участию в праздничных мероприятиях.

Кроме того, распространенной стала мошенническая схема с предложениями фиктивных летних подработок для учеников.

Ранее стало известно, что в жаркий сезон аферисты также орудуют под предлогом установки кондиционеров. Злоумышленники перехватывают трафик через фишинговые ссылки и рекламу.