Мошенники стали обманывать россиян через видеоролики о популярных играх

Мошенники начали похищать аккаунты россиян в мессенджерах под видом розыгрышей игровой валюты на YouTube. Об этом РИА «Новости» сообщили специалисты компании по кибербезопасности F6.

Злоумышленники публиковали короткие ролики о Brawl Stars, Standoff 2 и Roblox, а в описании предлагали перейти за бесплатными гемами, золотом или робуксами. Авторы видео маскировались под популярных блогеров.

На поддельном сайте пользователю предлагали выбрать мессенджер для входа и интересующую игру. Затем жертву переводили на страницу в виде рулетки и обещали приз.

«За счет того, что на предыдущем сайте пользователь в самом начале выбрал мессенджер, которым он пользуется, злоумышленники получают возможность от его имени запросить код подтверждения для авторизации. А затем требуют ввести этот код, но уже под предлогом получения „приза“», — пояснили в F6.

Получив доступ, преступники могли читать переписку, просматривать документы, фотографии и видео, изучать контакты, а также рассылать сообщения от имени владельца аккаунта.

Специалисты рекомендовали не переходить по ссылкам из профилей и рекламных объявлений, а к предложениям о розыгрышах относиться с осторожностью.

Ранее россиянам назвали наиболее распространенные слова и выражения, которые мошенники используют в разговорах с потенциальными жертвами. В их числе — аббревиатуры «ВСУ», «ФСБ» и «МВД», а также предупреждения об угрозе уголовной ответственности.