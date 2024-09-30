Россиян атаковал вирус, имитирующий уведомления от банков

В России начал распространяться вирус-троян, имитирующий пуш-уведомления от банковских приложений. Об этом сообщили «Известия» .

Аферисты используют следующую схему. Сначала вирус попадает в телефон через уведомления и блокирует экран. Начинают всплывать фейковые уведомления о списаниях средств.

На следующем этапе подключается подставной сотрудник банка, предупреждающий о взломе личного кабинета. Для того, чтобы защитить деньги, он требует платежную информацию или убеждает перевести их на «безопасный счет».

Гендиректор SafeTech ​​Денис Калемберг рассказал, что мошенники могут одновременно применить и вирус-троян, и звонок от «службы безопасности банка». О новых мошеннических схемах предупреждали и волонтеры Ассоциации развития финграмотности.

«Троян, который взламывает онлайн-банк и выводит оттуда деньги, написать достаточно сложно. Но вирус, который будет имитировать пуш-уведомления, создать легко, и он хорошо работает как пугалка, — подчеркнул Калемберг.

При этом он добавил, что избавиться от вируса можно, если сбросить телефон до базовых настроек.

Ранее специалист по кибербезопасности Анна Митрохина перечислила пять признаков заражения смартфона вирусами.