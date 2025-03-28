Мошенники придумали новую схему обмана пенсионеров с аккаунтом на «Госуслугах»

Аферисты придумали еще один способ обмана пенсионеров. Они звонят пожилым людям и представляются работниками Пенсионного фонда. Об этом сообщили ТАСС в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.

Мошенники под видом сотрудников Пенсионного фонда называют личные данные гражданина: имя, фамилию, отчество и адрес. Потом сообщают о взломе или блокировке его аккаунта на портале «Госуслуги». Чтобы восстановить доступ, жертве предлагают позвонить в техподдержку и дают номер.

После этого уже другой аферист под видом технического специалиста объясняет, что аккаунт попытались украсть мошенники, поэтому необходимо обратиться в полицию. Через некоторое время с человеком связывается подставной следователь и просит перевести все средства на безопасный счет.

Ранее в МВД сообщили о другой схеме мошенников. Они регистрируются под видом жильцов в домовых чатах и предлагают забрать бесплатно мебель или технику, скидывая фишинговую ссылку.