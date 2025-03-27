Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с домовыми чатами

Мошенники начали регистрироваться под видом жильцов в районных или домовых чатах и предлагать бесплатно забрать ненужную мебель или технику. За подобными объявлениями скрываются фишинговые ссылки, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на материалы МВД.

В ведомстве отметили, что заинтересованные граждане получают подтверждающие фото или видео, чтобы укрепить доверие.

Однако накануне встречи фальшивый «сосед» извиняется и утверждает, что технику может отправить лишь с курьером. Для оформления доставки имущества он предлагает перейти по ссылке.

Телефон пользователя через подобные ссылки заражается вредоносным программным обеспечением для получения доступа к платежным средствам и похищения персональных данных.

Днем ранее стало известно, что аферисты заставили жительницу Раменского продать жилье и отдать деньги курьеру.