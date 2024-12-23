Мошенники обновили схему по краже аккаунтов с «Госуслуг»

DLBI: аферисты начали подделывать справочные сайты для доступа к «Госуслугам»

Мошенники начали создавать фальшивые справочные сайты с номерами служб поддержки «Госуслуг», чтобы похищать данные пользователей. Об этом РИА «Новости» рассказали в российском сервисе разведки уязвимостей и утечек данных DLBI.

Специалисты сервиса проанализировали мошеннические схемы, с помощью которых аферисты похищали у граждан доступ к порталу.

Выяснилось, что злоумышленники задействовали социальную инженерию. Помимо известных схем получения смс-кода для смены пароля появились и другие возможности для атак на контакты службы поддержки.

«Мошенники создают поддельные справочные сайты, на которых публикуют фальшивые телефоны службы поддержки „Госуслуг“, а затем с помощью поискового продвижения добиваются их появления в топ-10 поисковых систем», — рассказали в DLBI.

Кроме того, аферисты рассылают смс-сообщения с информацией якобы о неудачной попытке входа или взлома аккаунта, указывая в них поддельный номер службы поддержки.

Специалисты предупредили, что пока такие схемы массово не используются лишь из-за сложности и трудоемкости организации масштабных смс-рассылок и продвижения поддельных сайтов.

Ранее россиян предупредили о появлении нового способа мошенничества через мессенджер Viber.